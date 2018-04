NYE MULIGHETER: Forskning viser at den nye medisinen Praluent kan redusere sjansen for hjerteinfarkt. Flere bør få medisinen, mener overlege. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Ny «supermedisin» gir håp til kolesterolpasienter

Publisert: 01.04.18 04:56

For første gang på 30 år er det kommet ny, revolusjonerende kolesterolbehandling på markedet. En studie viser at nye medisiner ikke bare senker kolesterolet – det kan også hindre hjerteinfarkt.

– Dette er den første studien som viser at ny behandling bedrer prognosen hos pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt. Studien viser at medikamentet reduserer sjansen for å få et nytt hjerteinfarkt, sier overlege ved Hjertemedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus, Sigrun Halvorsen.

Hun snakker om er en studie gjennomført av legemiddelgiganten Sanofi, som viser at kolesterolmedisinen Praluent reduserer risikoen for kardiovaskulær sykdom, som vil si hjerteinfarkt, slag, hjertedød og hjertekrampe.

Totalt 19.000 pasienter fra 57 land har deltatt i studien, blant dem 97 nordmenn.

– Studien viser at medikamentet er veldig effektivt, og at det er lite bivirkninger ved å ta det, sier Halvorsen, som har vært ansvarlig for utprøvingen av Praluent i Norge.

Fakta Hva er kolestrol? * Kolesterol er et fettstoff som finnes i alle typer celler. Det benyttes bland annet til produksjon av gallesyrer og steroidhormoner. * Høyt kolesterolinnhold i blodet er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. * Mengde og særlig type fett i kosten har stor betydning for kolesterolinnholdet i blodet. * Det er en sterk sammenheng mellom inntak av hardt fett (summen av mettet fett og transfett), serumkolesterol (LDL-kolesterol) og forekomst av hjerteinfarkt. * Det finnes en rekke medikamenter som senker kolesterolmengden i blodet, blant annet statiner. KILDE: Store norske leksikon

«Paradigmeskifte»

Over 500.000 nordmenn går på ulike former for kolesterolsenkende medisiner, såkalte statiner, ifølge tall fra Reseptregisteret. Og tallet er stigende. Fra 2016 til 2017 økte det med 21.000 pasienter.

Statinene påstås generelt å gi lite bivirkninger, men mellom ti og tyve prosent får milde, men ubehagelige muskelsmerter som følge av medisinen. Noen får også alvorlige – i verste fall dødelige – bivirkninger .

Men nå er behandlingen av høyt kolesterol, som blant annet settes i sammenheng med hjertesykdom og hjerteinfarkt , i ferd med å gjennomgå en stor omveltning.

– Ikke alle pasienter med hjertesykdommer er like, og gjennom denne studien har vi identifisert høyrisiko-pasienter som har et behov for nye behandlingsalternativer, sier president i Sanofi, Elisa Zerhouni, i en pressemelding.

18 prosent av alle som opplever hjertinfarkt, slag, hjertedød eller hjertekrampe, vil oppleve en ny hendelse innen ett år, viser data fra hjerteinfarktregisteret. I 2016 hadde 30 prosent av alle infarktpasienter hatt et infarkt tidligere.

Kolestrolsenkende medisiner er den viktigste faktoren for å redusere hjerteinfarkt og hjertekramper, og den nye studien viser at sjansen for å få hjertesykdommer ble omtrent halvert i løpet av halvannet år på Praulent.

– Det forrige gjennombruddet innen kolesterolbehandling var statiner, som kom tidlig på 90-tallet. Dette er det nye, store gjennombruddet og representerer et paradigmeskifte, forklarer Halvorsen.

Overlege: «Flere bør få medikamentet»

Sanofi har tidligere publisert en studie om de nye medisinene, såkalte PCK9-hemmere, som VG har omtalt her.

Selv om PCK9-hemmere har vist seg å være effektive, er det få nordmenn som bruker medisinen i dag. Medikamentet er dyrt, og kravene for refusjon er veldig strenge. Halvorsen håper de nye resultatene kan bidra til å senke kravene.

– Før vi kan begynne å ta i bruk et nytt medikament, må forskerne vise at ny behandling påvirker pasientens prognose, som i denne studien, sier Halvorsen.

I dag er det noen hundre pasienter som får den nye behandlingen i Norge, selv om studien har vist at den kan være nyttig hos minst en tredjedel av alle pasienter som har hatt hjerteinfarkt tidligere.

– Jeg håper studien vil føre til at myndighetene senker terskelen for å få refundert denne medisinen, slik at flere kan få nytte av den.

Det er for tidlig å si noe om fremtidig refusjon på blåresept, sier seksjonssjef i Statens Legemiddelverk, Elisabeth Bryn.

– Vi forventer å få en ny dokumentasjonspakke fra Sanofi for å gjøre en ny verdivurdering basert på ny den nye studien, sier hun.

