SATSER PÅ PSYKISK HELSE: I neste års statsbudsjett bevilges det 50 millioner kroner for å sikre at alle norske kommuner skal ha kommunepsykolog innen 2020, bekrefter Åshild Bruun-Gundersen (Frp), Carl-Erik Grimstad (V) og Sveinung Stensland (H) til VG. Foto: Trond Solberg/VG

Budsjettlekkasje: 50 millioner kroner skal sikre psykolog i alle norske kommuner

HELSE 2018-10-04T03:33:20Z

Regjeringen setter av midler til 125 nye kommunepsykologer i neste års statsbudsjett.

Publisert: 04.10.18 05:33

I budsjettet for 2019 frigis det nå 50 millioner kroner for å sikre regjeringens opptrappingsplan for psykisk syke, slik at det fra neste år vil være kommunepsykolog i alle norske kommuner.

Det bekrefter stortingsrepresentanter og medlem av helse- og omsorgskomiteen Carl-Erik Grimstad (V), Sveinung Stensland (H) og Åshild Bruun-Gundersen (Frp) til VG.

Det var i juni 2017 at Stortinget vedtok at psykolog skal være en del av kjernekompetansen i hver kommune. Kravet gjelder fra 1. januar 2020.

Les også: Erna nekter å samarbeide med KrF om budsjett hvis hun blir kastet

Antallet psykologer i kommunene har økt markant som en følge av regjeringens rekrutteringstilskudd på dette området, men fortsatt gjenstår det flere kommuner som ikke har søkt om statlig midler til psykolog.

Regjeringen innførte allerede i 2013 tilskudd for rekruttering av psykologer i kommunene.

– Hittil er det gitt tilskudd til 373 psykologer i norske kommuner, sier Grimstad.

– Dette er en del av regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse. Det er allerede gitt flere hundre millioner for å få flere helsesøstre i kommunene. Midlene til psykologer kommer i tillegg, og vi mener det å bygge opp de forebyggende tjenestene i kommunene er viktig – fordi det gjør det mulig for folk å få hjelp før de blir alvorlig syke, sier Stensland.

Carl Erik Grimstad trekker frem at det de siste årene har kommet 1500 nye årsverk innenfor rusfeltet og psykiatrien:

– Regjeringens overordnede oppgave er å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, og for å sikre dette må vi satse på psykisk helse. Det er som regel ingen som går i fakkeltog for forebygging, men her tvinges vi politikere til å binde oss til masten og innføre tiltak som vi først kanskje vil se utslagene av om 10 til 15 år. At vi har fått til denne satsingen, er en betydelig seier for oss – og for KrF, sier han.

VG-spesial: Så splittet er KrF

Stensland trekker frem at styrkingen i kommunenes psykologtjeneste bidrar til gode samarbeidsløsninger mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.

– For at spesialisthelsetjenesten skal kunne samarbeide med kommunene, må det være noen der til å ta jobben. At det er psykolog i kommunen, kan bidra til mindre ventetid, og gjøre situasjonen lettere for dem som er i en vanskelig livssituasjon.

– Det er altfor mange unge som ikke får hjelp når de har behov. Ved å styrke psykologtjenesten håper og tror vi at tilbudet til unge blir bedret. Vi er glade for at kommunene nå kan sikre dette, og slik jobbe mer målrettet mot unge på flere områder. Denne tjenesten kan også knyttes opp mot satsingen mot mobbing, sier Bruun-Gundersen.

Hun sier midlene vil bidra til 125 nye psykologer:

– Kommunene må søke om dette. For sikkerhets skyld har vi sjekket om det finnes nok psykologer, og det er absolutt mulig for kommunene å bemanne opp. Det er viktig å ta de unges helse på alvor, sier hun.

Statsbudsjettet for 2019 legges frem mandag 8. oktober.