Ny rapport: Nordmenn får i seg for mye koffein

Voksne nordmenn får i seg så mye koffein at det kan gi søvnforstyrrelser, avdekker en ny rapport. De som får i seg mest, risikerer også negativ effekt på hjertet.

For første gang har det blitt utarbeidet en oversikt over nordmenns koffeinbruk.

Ikke bare i kaffekoppen, men også i andre typer drikke, mat, kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Svaret som Vitenskapskomiteen for mattrygghet kom frem til, gir grunn til bekymring.

Det sier faglig leder for rapporten, Monica Hauger Carlsen, ifølge Aftenposten:

– Koffein finnes ikke bare i kaffe. Om man ikke er bevisst på dette, kan eksponeringen bli for høy. Spesielt for dem som drikker mye kaffe eller kombinerer kaffe med andre kilder med høyt innhold.

Kan gi hjerteeffekt

Rapporten konkluderer med at nordmenn får i seg for mye koffein. Mat og drikke sto for 95 prosent av inntaket, mens kosmetikk og kroppspleieprodukter sto for fem prosent.

– Vi fant at voksne generelt eksponeres for så mye koffein at det kan gi søvnforstyrrelser. De fem prosentene som har høyest eksponering, risikerer også negative effekter på hjerte- og karsystemet, sier Carlsen, ifølge Aftenposten.

Kaffe er den viktigste koffeinkilden for voksne, viser rapporten. For barn er det melkeprodukter med kakao, og for ungdommer er det te.

Barn og ungdom får ikke i seg så mye koffein at det gir negative helseeffekter – med unntak av en liten gruppe som drikker mye kaffe og energidrikk.

Dette er anbefalt

Ifølge Vitenskapskomiteen for mattrygghet bør man ikke innta mer koffein enn dette daglig:

Barn og ungdom: Ca 3 mg/kg kroppsvekt.

Voksne: 5,7 mg/kg kroppsvekt.

Ammende og gravide: Ca 3 mg/kg kroppsvekt.

En gjennomsnittlig voksen person kan få forgiftningssymptomer av koffein allerede ved et inntak på 500 milligram om dagen, ifølge Folkehelseinstituttet.

Til eksempel inneholder en halvliter kaffe rundt 360 mg koffein, en halvliter energidrikk 160 mg koffein – og en halvliter lettbrus rundt 60 mg koffein.