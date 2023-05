Eksperter om jern­mangel: Kan føre til hjertesvikt og infeksjoner

Slapp, blek i huden og unormalt tungpustet? Dette kan være symptomer på jernmangel og jernmangelanemi. Én gruppe er spesielt utsatt, ifølge leger.

For lite jern i kroppen er den største ernæringsmangelen på verdensbasis, og den viktigste årsaken til lav blodprosent i Norge. Fertilitet eller fruktbarhet er et mål på hvor lett kvinner og menn kan få barn. I befolkningssammenhenger kan fertilitet bety hvor mye folket føder i forhold til folketallet. Det motsatte av fertilitet er sterilitet. Jernmangelanemi er en tilstand der kroppen har for lite jern til å produsere tilstrekkelig med hemoglobin, som er nødvendig for å transportere oksygen i blodet. Dette kan føre til symptomer som tretthet, svimmelhet og kortpustethet, da kroppens organer og vev ikke får nok oksygen.