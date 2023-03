Maren Aylen (23) advarer mot influensernes råd: Sluttet på hormon­prevensjon - ble gravid

Etter mye rulling på TikTok og Instragram sluttet Maren Aylen Breivik på hormonell prevensjon, i redsel for bivirkninger. Nå vil hun advare andre.

En analyse gjennomført ved institutt for kommunikasjon ved University of Delaware viser at influensere har sterk påvirkning på unges prevensjonsvalg.