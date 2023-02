PROTEST: Intensivsykepleier Jørgen Gregersen slutter på thoraxkirurgisk avdeling på Ullevål sykehus.

Jørgen (41) har sagt opp på Ullevål etter tolv år: − De hører ikke på oss

ULLEVÅL SYKEHUS (VG) Jørgen Gregersen er en av intensivsykepleierne som slutter på Ullevål i protest. Han sier han ikke så noen annen utvei, etter å ha sagt ifra gjentatte ganger uten å bli hørt.

– Nå snakker jeg for meg selv, men jeg tror jeg med trygghet kan si dette for alle de andre som slutter her: Det er jo ikke dette vi ønsker. Jeg har ikke noe ønske om å slutte i det hele tatt. Jeg synes det er innmari trist å gå vekk fra det vi har klart å bygge opp, sier intensivsykepleier Jørgen Gregersen (41).

VG møter ham på venterommet i inngangspartiet på Ullevål sykehus, i bygningen der thoraxkirurgisk avdeling ligger. Han har akkurat startet på en kveldsvakt.

Avdelingen, som gjør operasjoner på hjerte, lunger og sentrale blodårer, har vært Gregersens arbeidsplass gjennom store deler av yrkeslivet – totalt tolv år.

Om tre måneder er det over: Da er oppsigelsestiden omme, og han starter i en ny stilling på Lovisenberg sykehus.

VEMODIG: Jørgen Gregersen sier det kjennes rart å forlate arbeidsplassen, men mener det var det eneste alternativet.

– Ikke noe vi vil være med på lenger

Gregersen er blant 14 av 24 intensivsykepleiere som har sagt opp stillingene sine ved avdelingen i protest. Fem til planlegger å si opp. Han sier det ikke var noe de koordinerte sammen.

– Det er noe alle har bestemt selv. Dette er ikke noe vi vil være med på lenger – det er utrygt, det går utover pasientene, sikkerheten, og ve og vel for alle involverte, sier han.

Mens VG snakker med Gregersen, haster pasienter, ansatte og besøkende forbi i gangen. En sykepleier stopper opp, og skyter inn fra sidelinjen:

– Det er bra innsats, Jørgen! Jeg har stor medfølelse med det som skjer, det er veldig, veldig trist. Forferdelig trist.

Han ler og takker for det, men blir raskt alvorlig igjen.

– Jeg synes det vi ser nå er en direkte følge av innsparinger, gjennom å gjøre om på turnusen uten å ha hatt en god dialog med oss på dette.

VG har tidligere omtalt at bakgrunnen for oppsigelsene er innsparinger, en ny turnus med hyppigere helgevakter, og at avdelingen skal sommerstenges mens de ansatte flyttes til en tilsvarende avdeling på Rikshospitalet.

Bak dette igjen ligger den betente saken om at hele Ullevål sykehus skal legges ned. Etter planen skal avdelingen på Ullevål være integrert med den på Rikshospitalet innen 2025.

Roper ikke «ulv, ulv»

Det er fortsatt lenge til 2025, når avdelingene skal være integrert, påpeker Gregersen. I tiden som skal gå frem til det sier han at de ansatte merker stadige innsparinger, som de mener ikke er forsvarlige.

– Det er ikke sånn at vi roper «ulv, ulv» – vi roper faktisk ulv, rett og slett. Vi kommer ikke til å klare dette, det går utover pasienter, vi klarer ikke å hjelpe dem.

Han understreker at denne saken ikke bare handler om at ansatte er misfornøyde med at de skal flyttes.

– Det er trist for oss at vi mister det vi hadde og sånt. Men dette går utover pasientene, det er det som er problemet.

TALTE DAGER: Ullevål sykehus skal etter hvert legges ned, og torakskirurgisk avdeling slås sammen med den på Rikshospitalet.

Klinikkeleder: Ansatte og tillitsvalgte har medvirket

VG har forelagt sykehuset kritikken fra Gregersen, som nå slutter.

Klinikkleder Bjørn Bendz ved Hjerte-, lunge- og karklinikken som de aktuelle avdelingene er underlagt, skriver i en e-post at prosessen med samordning av de to driftsstedene har pågått lenge.

Hensikten er ifølge ham å opprettholde et «robust hjertekirurgisk senter for å ivareta regionsfunksjonene i Helse Sør-Øst, men også landsfunksjonene innen transplantasjon og barnehjertekirurgi».

Det er færre operasjoner, men de blir til gjengjelde stadig mer komplekse, og samordningen er nødvendig for å gi den beste behandlingen, forklarer han.

– Dette er en prosess som har pågått over år, med medvirkning og involvering fra ansatte og tillitsvalgte. Vi har fått ros fra vernetjenesten og de tillitsvalgte for at vi har vært inkluderende og åpne i prosessen, skriver Bendz.

Han sier at det er nødvendig for å sikre enda bedre pasientbehandling.

– Jeg synes det er trist at flink kollegaer har sagt opp, men mange har heldigvis allerede fått jobb i andre klinikker ved OUS. Det er vi glade for.

– Føler det er utrygt

Turnusen som Gregersen sier fikk begeret til å renne over ble varslet på kort frist like før jul, og endret på for i underkant av en måned siden.

– Allerede på den tiden merker vi hvor skvisa vi er, for da er det mange færre folk på vaktene i ukedagene når vi er samme antall pasienter. Det går utover det som er det viktigste i dette her, nemlig pasientene. Når du har samme antall pasienter men færre mennesker er ikke det bra.

Han sier det ikke handler om lengden på vaktene, eller hvor mange vakter man må ta, men hvor stort presset er når man er på vakt.

– Man velger å tyne det så til de grader at man virkelig føler det er utrygt, fordi det blir for mye for oss. Man skal alltid spare på ditt og datt. Det er innmari vondt at det går utover kompetansen som er på et sted.

TYNT: Gregersen sier intensivsykepleierne ikke føler de har nok energi til å passe på de pasientene de har.

– Hører ikke på oss

Gregersen er også bekymret for hvordan det skal gå med en sommerstengt avdeling, når det kommer pasienter som trenger akutt hjerte- og lungebehandling etter motorsykkelulykker, drukningsulykker, overdoser og andre ting.

Han forklarer at thorax-avdelingen på Rikshospitalet gjør mye likt, men også noe forskjellig:

– De opererer på barn, har transplantasjoner, og noen mer avanserte teknikker. Men det er Ullevål som er traumesykehuset, så her har vi en akuttfunksjon som er en veldig viktig del av sykehusdriften. Vi har sagt ifra mange ganger om at dette kommer til å gå utover mange avdelinger. Og til syvende og sist er det sånn at det går utover pasientene, sier Gregersen.

Han sier han så seg nødt til å slutte etter at ansatte gang på gang sa ifra om det de mener ikke er holdbart, uten å bli hørt.

– De hører liksom ikke på oss. Vi varsler og sier ifra, men hører ikke noe videre rundt det.

Ingen vei tilbake

Når nesten alle intensivsykepleierne på avdelingen nå sier opp, vil det bare være fem som står igjen.

Mange av de ansatte har fått seg nye jobber. Gregersen sier det ikke er noe sykehusledelsen kan gjøre for at han ikke går videre til den nye jobben han har fått i mai.

– Jeg går videre, for det føles nesten litt som man bare går og venter på neste runde.

– Så det er for sent?

– Ja, sier Gregersen, og tenker seg om:

– Jeg tenker vel at nå har det blitt sånn. Vi har jobbet såpass mye for å få frem våre synspunkter på hvorfor dette ikke er heldig, og det blir ikke lyttet til. Så jeg tenker at den spaden har begynt å grave.