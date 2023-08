Ny kreftpille: − Positiv effekt mot mange typer kreft

Forskere har utviklet en ny pille som viser oppsiktsvekkende resultater. Norsk ekspert mener det kan være et stort gjennombrudd.

I løpet av de siste to tiårene har forskere ved City of Hope, et av USAs ledende sykehus innen kreftforskning, jobbet med å utvikle en pille mot kreft.