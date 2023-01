Eksperter: Slik beskytter du huden og øynene i kulden

Opplever du tørre, irriterte øyne, eller stikkende smerter i huden etter en tur ute i kulden? Tåler du kulden dårligere enn før? Her er ekspertenes forklaringer, og råd til løsninger.

Vintermånedene kan by på tøffe utfordringer for huden. Også for øynene kan den kalde årstiden være krevende. Men ved hjelp av noen enkle knep, kan de bitende kuldegradene bli lettere å hanskes med.