NEW YEAR, NEW ME: Else har, i år som i fjor, en liste over ting hun vil forbedre i året som kommer.

Psykologen: Derfor har unge størst sjans til å lykkes

Else Margrethe Refshal (22) er en av mange som har gitt løfter til seg selv om strengere disiplin og bedre rutiner. Psykolog advarer mot å tråkke i de klassiske fellene, men har også en positiv nyhet til de unge.

– Dette gjør jeg nesten hvert år, men så går det litt opp og ned, sier Refsahl. Hun er fra Fredrikstad, hvor hun bor og jobber ved siden av skole.

Hver nyttårsaften har hun en liste over ting hun vil forbedre i året som kommer. I år var intet unntak.

– Det er blant annet det å ha en bedre døgnrytme, bli flinkere til å stå opp tidlig. Jeg vil bli flinkere til å være økonomisk ansvarlig, spare i BSU og til bolig. Og så er et mål jeg har i år å ta mer vare på meg selv. I fjor var et stressende år, så i år skal jeg kanskje bli flinkere til å være aktiv, gå flere turer og sånne ting. I tillegg vil jeg bli prioritere venner.

Refshals mål ligner manges. Men så er det en liten frykt der også: Får jeg egentlig til dette? Eller renner det ut i sanden?

– Jeg har prøvd mye av dette før. Et år så sa jeg at nå skal jeg begynne å trene, og fikk et medlemskap på treningssenter. Jeg brukte det knapt én gang, og følte meg skuffet over meg selv. Det ble nesten mer et stressmoment.

Ekspertens løsninger

Refshal og det norske folk trenger hjelp, og VG har vært i kontakt med en som mener han har noen løsninger.

Henrik Børsting Jacobsen er seniorforsker og leder for The Mind Body Lab på Universitetet i Oslo. I fjor hjalp han VGs reporter til å sette opp et regime som skulle redusere farlig stress og slappe bedre av.

Jacobsen mener rådene hans kan være til hjelp for mange som har mål de vil nå, men advarer også mot noen feller.

– Det er i hovedsak tre fallgruver jeg ofte opplever når jeg snakker med de som gjerne vil i gang, sier Jacobsen, og lager en liste.

VEIEN ER MÅLET: Jacobsen mener det er viktigere å ha et godt «kart» til målet, enn at målet selv blir et overordnet fokus.

En fallgruve er når målet er utydelig. Da er det ikke så lett å vite når du faktisk har nådd målet. Hva vil det for eksempel si å komme i «bedre form»? Hvordan ser det ut? Er formålet at du skal gå Birken? Mange lager så vage mål at det ikke finnes noen sjekkliste, og dermed vanskelig å finne ut når du skal nå det.

Den andre fellen er viktigere for meg. Det er at målet blir et overordnet fokus. Man glemmer å tenke på «kartet» som skal føre deg dit. Du vil oppnå noe, men det er en utydelighet rundt hvordan. Hvis du vil krysse Grønland, så holder det ikke å bare tenke at du skal stå på ski over Grønnland. Det kan være lurt å sjekke topografi, planlegge måltider, og å lære seg hvordan du pakker en sekk.

Den siste handler det om å håndtere det OnklP har sagt så fint: Styggen på ryggen. Han vil komme og han vil prøve å ta fra deg gleden i det du gjør, eller at det ikke nytter. Da tror jeg det er nyttig å være klar over at han kommer, og hva du da gjør, det er viktig. Fortsett mot målet, og ikke stopp opp og krangle med styggen om det er bra nok eller fint nok. Da ender du bare opp i en ond sirkel.

– Derfor ber jeg folk tenke gjennom målene sine, og tenke over om de er: Spesifikt, målbart, attraktivt, relevant og tidsavgrenset.

Motiverer hverdandre

– Dette gir jo veldig mening, sier Refshal, etter å ha fått se rådene.

– Spesielt det siste punktet treffer veldig. Livet går jo opp og ned, så det er fort gjort å gi opp. Også dette med å ha konkrete mål, det tror jeg er riktig. Jeg tror også man kan lære mye om seg selv også. Dette var veldig interressant!

Hun er heller ikke alene i omgangskretsen om å ha mål hun vil nå.

– I vennegjengen min pleier vi å sammenligne hvor langt vi har kommet med målene våre. Det tror jeg også er viktig, det å kunne dele reisen sin med noen også. Dele med andre, og kunne vise frem gledene sine, motivere hverandre.

Forskjell på unge og voksne

VG spurte leserne sine på Snapchat om de har satt seg mål for 2023 som de er redde for ikke å nå. Det kom da flere tilbakemeldinger fra unge som har mål om alt fra trening, kosthold, mindre alkohol til mer jobb.

Jacobsen har en oppmuntrende beskjed til Refshal, og andre unge mennesker som har laget nye mål for året.

– De unge har mye større potensiale for å få til ting. Alt er i utvikling, så de kan lære veldig fort. Det betyr jo også at de kan lære feil ting veldig fort, men også de har en evne til å gjøre store endringer på kort tid, som går helt utenpå og over hva en voksen får til. De er rett og slett fantastiske.

Dette er gode nyheter for Refshal.

– Da er det jo fortsatt håp! Veldig godt å høre!