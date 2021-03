Nær tredobling av angst og depresjon: Her er psykiaterens råd

Corona-pandemien har ført til inntil en tredobling av angst og depresjoner, viser flere studier. Psykiater Bjarte Stubhaug (65) mener enkle strategier for mestring kan gi effektiv hjelp. Her er hans råd for deg som strever.

Av Anne Bergseng og Haakon Nordvik (foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden