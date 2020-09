Overgangsalderen: Hvor trygt er hormonterapi?

Overgangsalderen ruller over deg med hetetokter, nedstemthet, dårlig søvn og lav sexlyst. Det store spørsmålet er: Hvor trygt og effektivt er hormonterapi? Her er svarene fra ekspertene, og gode råd for hvordan du kan lette på plagene.

Nå nettopp