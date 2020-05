Smittevernleger: Dette er trygt å gjøre nå

Kan du ta et glass med venner? Er det trygt å gå til frisøren, og hvor stor er risikoen for å bli corona-smittet i matbutikken? Her er VGs guide om smitterisiko.

Det er to ting som bestemmer hvor stor risikoen er for at akkurat du blir smittet, forklarer den svenske smittevernslegen Anna Gillman:

