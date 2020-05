GOD NYHET: Nyheten om funn av et antistoff tas godt i mot. Foto: Handout . / X80001

Antistoff-funn i Israel: – Kan være kjempegjennombrudd

Israelske forskere har funnet et antistoff som kan nøytralisere coronaviruset i kroppen. OUS-forsker Fridtjof Lund-Johansen sier funnet er en god nyhet - men at veien til bruk i behandling ennå er lang.

– Funnet er absolutt en god nyhet. Dette kan være et kjempegjennombrudd, men det må jo testes på mennesker først, sier Lund-Johansen, forsker for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus.

Han jobber for tiden med å utvikle antistofftester for å teste personer som allerede har blitt friske av coronaviruset.

Funnet fra det Israelske instituttet for biokjemi viser at de har klart å isolere cellen som lager antistoffet, slik at det kan være mulig å ta ut genet som lager stoffet og produsere det opp for å bruke det i behandling av pasienter med alvorlig coronasykdom.

Ifølge pressemeldingen Israels forsvarsminister har sendt ut, forsøker det israelske instituttet nå å ta patent på stoffets formel, skriver Reuters. Instituttet har ledet Israels arbeid med å utvikle behandling og vaksine for coronaviruset.

Antistoffet er såkalt monoklonalt, som vil si at det er utviklet fra én enkelt celle. Man har isolert genet som koder for antistoffet fra denne ene cellen. Når man har genet, kan det kopieres opp i store menger slik at man kan produsere nok antistoff til bruk i behandling.

– Neste alle antistoffer som brukes i medisin i dag er såkalt monoklonale, forklarer Lund-Johansen.

– Antistoffet de har klart å finne her, kan nøytralisere viruset. Det kan være et kjempegjennombrudd, men det må jo testes ut på mennesker først, da. Det kan ta tid. Det må testes i kliniske studier, og så må man også klare å produsere det opp i store mengder, sier han.

Allerede behandles coronapasienter med plasma, en komponent av blodet, fra folk som allerede har blitt friske. Det ligner litt, men skiller seg likevel fra å bruke et mokoklonalt antistoff:

– Dersom dette antistoffet først virker, vil effekten være mer forutsigbar enn den man får med plasma. Men veien til å bruke det i behandling er lang. Først må det testes i kliniske studier, og så må de klare å produsere det i veldig store mengder. Dette er veldig interessant og veldig lovende, men vi vet ennå ikke hvor godt det virker, sier Lund-Johansen.

Publisert: 05.05.20 kl. 20:26

