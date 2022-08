TETT PÅ: Barne- og familieminister Toppe (Sp) sier hun vil følge opp tett for å vurdere om det settes inn riktig tiltak slik at barn klarer skolehverdagen sin.

Skolevegring meldes til barnevernet: − En uheldig praksis

Barne- og familieminister Kjersti Toppe vil ha slutt på at foreldre meldes til barnevernet når barnet engster seg for å gå på skolen.

– Her har det vært en uheldig praksis. Jeg forstår godt at mange familier har reagert, sier Kjersti Toppe (Sp) til VG.

Søndag skrev VG om Inger Björne-Fagerli og mannen som opplevde at skolen sendte inn en bekymringsmelding til barnevernet på grunn av sønnens skolefravær – samtidig som foreldrene var i dialog med skolen for å hjelpe sønnen tilbake.

Barnevernet henla saken kort tid etterpå, og kommunen har beklaget. Stasforvalteren ga senere familien medhold i at skolens avgjørelse om å sende bekymringsmelding var ulovlig.

– Historien om «Andreas» gjør stort inntrykk på meg, dessverre vet jeg om flere som har opplevd lignende, sier Toppe.

FIKK ANGST: Inger Björne-Fagerli mener manglende tilrettelegging førte til at sønnen utviklet skolevegring og at mangel på fagkyndig hjelp forsterket skolevegringen og førte til at han fikk en angstlidelse.

Fortsatt melder skoler familier til barnevernet når elever har fravær over en viss grense, sier Marie-Lisbet Amundsen, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Jeg blir dessverre ukentlig kontaktet av fortvilte familier.

Etter å ha fått tilbakemeldinger fra foreldre, pasientforeninger og fagforeninger om denne praksisen, vil barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) nå rydde opp.

– Rutiner som legger opp til at det automatisk skal sendes en bekymringsmelding fra skolen til barnevernet dersom fraværet til et barn overstiger en viss grense, er i strid med meldeplikten, sier Toppe.

Ifølge Opplæringsloven plikter skolen å melde en bekymring til barnevernet ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt.

Men skolefravær er alene utløser ikke denne meldeplikten, understreker statsråden og legger til:

– Jeg frykter at barn med skolevegring ikke blir tatt på alvor og at man prøver å finne lettvinte forklaringer på problemet, slik som at det er foreldrene som ikke klarer omsorgsoppgaven sin.

I private Facebook-grupper med flere tusen medlemmer deler fortvilte foreldre sine historier.

Foreldrene har gitt tillatelse til at bildene publiseres.

Ingen oversikt

Ingen vet akkurat hvor mange barn som vegrer seg for å gå på skolen. For det finnes ingen nasjonal oversikt over skolefravær i Norge.

– Trolig står minst en elev i hver klasse i fare for å utvikle skolevegring, sier førsteamanuensis Trude Havik ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Hun etterlyser et nasjonalt registreringssystem i Norge, slik som i Danmark.

For hvordan skal man løse problemet med skolevegring, hvis vi ikke engang vet hvem som sitter hjemme og hvorfor, spør hun.

Nå kan det endre seg.

Vil øke trivsel

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ønsker å få en bedre oversikt over norske barns skolefravær.

– Før sommeren ga jeg Utdanningsdirektoratet i oppdrag å vurdere hvordan vi kan få bedre informasjon om fraværet i skolen, og om det er behov for å sette inn andre tiltak for å hjelpe elever som er mye borte, skriver Brenna i en e-post til VG.

En stortingsmelding om 5.–10. trinn er på trappene, der skal man se på hvordan elevenes motivasjon og trivsel kan styrkes.

– Skolefravær vil også være en del av dette arbeidet, skriver Brenna til VG.

MER TRIVSEL: – Alvorlig skolefravær kan få store konsekvenser for eleven det gjelder, og det er avgjørende at man tar tak i årsakene til fraværet så tidlig som mulig. Hver enkelt barn skal sees, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)

Nå skal laget rundt eleven styrkes. Fra 1. august ble velferdstjenestenes plikt til å samarbeide med hverandre tydeliggjort. Skolen, PP-tjenesten, skolehelsetjenesten, BUP og barnevern skal samarbeide bedre.

– Godt samarbeid mellom tjenestene er viktig for at barna som trenger hjelp blir oppdaget tidlig og for at de får den hjelpen de trenger, sier Brenna

Hun understreker at barnevernet også kan være en ressurs for familier med barn som sliter med skolefravær.

En ny veileder for samarbeid mellom instansene kommer i løpet av høsten.

VIKTIG: Skolene må kunne regelverket for meldeplikt, skolevegring er ikke barnevernets oppgave, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Se hver enkelt

Barne- og familieminister Toppe har også bedt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om å være tydelig overfor skolene om hva som ikke utløser meldeplikten til barnevernet, sier Toppe og viser til et nytt rundskriv.

Det skal gjøres en individuell vurdering av hvert enkelt barn og familie.

Hun mener riktig praktisering av meldeplikten er avgjørende for å unngå «grunnløse meldinger av barn og familier» og for at barnevernet skal kunne gjøre jobben sin på en god måte og finne de barna som trenger barnevernets hjelp.

– Skoleverging er ikke barnevernets oppgave. Disse barna og foreldrene trenger tverrfaglig hjelp. De må få en helhetlig oppfølging.