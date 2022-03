Julia (31) har hårsykdommen alopecia: – Hadde det vært meg, hadde jeg ønsket at min mann gjorde det samme

Som 16-åring begynte Julia å miste det lange, tykke håret. I dag er alt borte. Selv satte hun pris på at Will Smith sto opp for sin kone, som har samme sykdom, under Oscar-utdelingen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Jada, jeg er glad i deg, og jeg gleder meg til å se deg i G.I Jane 2, spøkte Chris Rock fra scenen under Oscar-utdelingen.

I filmen G.I Jane fra 1997 spiller Demi Moore en snauklipt soldat.