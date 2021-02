Foto: Justin Tallis / POOL AFP

Ny rapport: Britisk virus mer dødelig

Den britiske mutasjonen er sannsynligvis 30–40 prosent mer dødelig, ifølge nye studier.

Publisert: Nå nettopp

I slutten av mai gikk statsminister Boris Johnson ut og sa at den nye virusvarianten som ble oppdaget i Storbritannia før jul, kan være mer dødelig.

Både norske vaksineforskere og Folkehelseinstituttet etterlyste da mer faktagrunnlag.

Nå er det kommet.

En ny rapport fra britiske helsemyndigheter viser at den britiske mutasjonen sannsynligvis er mer dødelig og fører til flere sykehusinnleggelser. Funnene er basert på et dobbelt så stort datagrunnlag som rapporten som kom i januar, skriver Washington Post.

Mens 10 av 1000 som er smittet av covid-19 blir lagt inn på sykehus, og like mange dør, er det 13-14 av 1000 smittede som blir syke eller dør av den britiske mutasjonen.

Det betyr at faren for dødelighet øker med 30-40 prosent med det nye viruset.

STYRKET: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland tror den britiske virusmutasjonen kan være mer dødelig. Foto: Øystein Horgmo

Tror på tallene

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo, mener de nye tallene og rapportene har sannsynliggjort at britiske viruset er mer dødelig.

– Mens man for en måned siden så det som en mulighet vurderes det nå sannsynlig, sier forskeren til VG.

Grødeland er likevel opptatt av at folk ikke må bli skremt.

– Det er snakk om en liten økning i dødelighet, men de fleste som blir smittet vil ikke bli syke og dø av den muterte varianten, sier hun.

De britiske forskerne understreker at datagrunnlaget fortsatt er mangelfullt blant annet fordi man fortsatt ikke vet hvorfor flere blir syke og dør av den britiske mutasjonen.

Er det fordi den britiske mutasjonen smitter lettere eller er det fordi viruset i seg selv er farligere?

En teori er at viruset smitter lettere og derfor kommer seg lettere inn på sykehjem med sårbare mennesker med svakere helse. En annen teori er at folk som smittes med det nye viruset får i seg større doser av virus og at viruset utsetter deg for en høyere såkalt virus load.

– Når viruset kan binde sterkere til cellene våre øker også muligheten for å bli smittet med en høyere dose virus, og også til at viruset kan formere seg lettere i kroppen vår. Man har indikasjoner på at dette gjelder den britiske varianten, sier Grødeland til VG.

Nå som de eldre begynner å bli vaksinert mener vaksineekspert Gunnveig Grødeland det er tid for å vaksinere der smitten er størst. Foto: Gisle Oddstad

Hun mener de nye funnene illustrerer hvor viktig det er å få ut vaksiner fort, og særlig fordi vaksinene har vist seg å fungere godt mot de nye muterte variantene.

– Bør man vaksinere først der det er mest smitte?

– Ja og nei. Det er viktig å vaksinere risikogruppene som står i størst fare for å bli syke og dø først. Men nå som vi har kommet langt i å beskytte disse gruppene, gir det mer mening å vaksinere i områder hvor det er mest smitte først, sier hun.

Det britiske viruset har nå spredt seg til 82 land og sprer seg 35 til 45 prosent raskere enn andre varianter i USA, skriver NY Times.

Vaksineprodusentene av Modema, Pfizer og BioNTech har alle sagt at vaksinen deres foreløpig er effektive mot de nyeste virusene.