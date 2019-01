Ekspertenes beste råd: Slik bygger du muskler – raskt

Det er aldri for sent å begynne arbeidet mot drømmekroppen. Men hvordan skal man egentlig trene for å sikre god muskelvekst? Og hvor viktig er det man spiser? Treningsekspertene svarer på de vanligste spørsmålene om trening og kosthold.

Kanskje har du allerede stått foran speilet, beskuet deg selv og tenkt «Nei så rakk jeg ikke å trene før denne sommeren heller». Men det er aldri for sent å sette i gang med treningen.