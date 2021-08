Flere smittes av flåttvirus: Christer ble bitt og havnet i rullestol

Et flåttbitt. Det var alt som skulle til for å snu opp ned på livet til Christer Asplund (64). Nå håper han at flere vaksinerer seg mot TBE-viruset.

Av Ida Lokland og Aftonbladet

Publisert: Nå nettopp

For drøyt to år siden levde Christer Asplund (56) et aktivt liv på hestegården i Skutskär, like sør for Gävle i Sverige.