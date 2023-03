IBS-behandlingene som er mest effektive

Forskning viser at flere behandlinger og dietter har god effekt for pasienter med irritabel tarm (IBS). Her er behandlingene ekspertene anbefaler.

Har du vondt i magen? Kjenner du deg oppblåst? Forstoppet? Eller kanskje du har diaré eller sure oppstøt?