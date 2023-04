Studie: En gruppe har økt risiko for buk­spytt­kjertel­kreft

Kreft i bukspyttkjertelen er kreftformen færrest overlever. Nå viser en norsk studie at én gruppe kan ha mer enn 50 prosent høyere risiko for å få sykdommen i ung alder. Her er symptomer, og hvordan forebygge best mulig.

Bukspyttkjertelkreft topper listen over kreftformer med lavest fem års overlevelse.