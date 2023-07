Iselin slet med svetteproblem: − Jeg var desperat etter hjelp

Fra tidlig tenår gjemte Iselin (24) seg i store, mørke klær, for å unngå at folk oppdaget at hun svettet så mye. I voksen alder fant hun løsningen som fjernet problemet – og endret livet hennes.

Fra syvende klasse på barneskolen unngikk Iselin Stanbloac (24) gymmen, gikk i store, mørke klær og sa ofte nei til sosiale arrangementer.