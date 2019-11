Ekspertenes råd: Slik faster du deg ned i vekt

Ny forskning viser at det er trygt å gå raskt ned i vekt for å få varig resultat. For Linn Kristin Brænden har løsningen blitt periodevis fasting.

Kari Byklum

Børre Eskedahl (foto)

Nå nettopp

Magen skriker etter mat omtrent på de samme tidspunktene hver dag. Høres det kjent ut?

Det er fordi kroppen din forventer å få mat da.