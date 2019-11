Ny forskning: Dårlig hørsel øker demens-risikoen

Rundt en million nordmenn lever med svekket hørsel. Ny forskning viser at dårlig hørsel øker risikoen for angst, depresjon og demens. Her er gode råd fra ekspertene, og en test hvor du selv kan sjekke hørselen din.

