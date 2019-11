Ny rapport: Fedme fører til mer sykdom enn røyking

Overvekt og fedme er også den livsstilsfaktoren som gir flest kroniske sykdommer samtidig, viser ny rapport. Ekspertene har klare råd for å bremse fedmeepidemien.

For mindre enn 10 minutter siden

Her er også listen over 15 matvarer vi spiser for mye eller for lite av.