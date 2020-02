Vil du at barnet ditt skal dø hjemme?

To uker før deres kreftsyke datter på seks år døde, fikk foreldrene et ubehagelig spørsmål. Vil dere at Martine skal tilbringe sin siste tid hjemme eller på sykehuset?

For mindre enn 10 minutter siden

– For mange kan det sikkert være fint å dø hjemme, for meg ble det et umulig valg, sier mamma Heidi Bunæs Bang (44).

Det er opp til dere, sa de på sykehuset. Gjør det som føles best for dere.

