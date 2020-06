Tre nordmenn forteller: Slik kom vi oss ut av depresjonen

Alle tre har følt på en dyp meningsløshet med livet. For Helene, Christine og Anne-Marthe var det ulike metoder som til slutt fikk dem ut av mørket. Her er deres og psykologens beste råd for å overvinne en depresjon.

For mindre enn 20 minutter siden

Se for deg at du våkner og alt føles bekmørkt. Frem til nå har hverdagen gått sin gang, men i dag finner du plutselig ingen grunn til å leve. Du begynner å planlegge hvordan du skal ta ditt eget liv.

Denne opplevelsen hadde Helene Back (36) i 2011.

