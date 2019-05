GÅ DEG SVETT: Gå i raskt tempo, i oppoverbakke og med svingende armer for å få opp forbrenningen, råder PT-en Thomas Holmlund. Jerker Ivarsson / Aftonbladet

Gå rask tur - brenn mer fett!

Vil du gå ned i vekt til sommeren? Da kan du rett og slett gå bort ekstrakiloene. Her er PT-Thomas treningsprogram for deg som vil se raske resultater – uten å måtte dra på helsestudioet eller utsette knær og rygg for belastende løping.