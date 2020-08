12 spørsmål: Dette har vi lært om corona

Hva vet vi om coronaviruset i dag som vi ikke visste da store deler av Norge stengte i mars? Dette sier forskningen om smittespredning, barn og corona og mytene som ble skapt.

Nå nettopp

Det har gått snart et halvt år siden coronapandemien satte en stopper for klemming, reising og alt det andre vi tok for gitt.

I mars våget vi knapt hilse på naboen av frykt for å bli smittet.

