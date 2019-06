LETTERE: Bodømannen Jøran Nohr gikk ned 30 kilo da han bestemte seg for å ta grep og endre livsstilen.

Jøran gikk ned 30 kilo med lavkarbo: – Man trenger ikke være feit hvis man ikke vil

Da vekten bikket 125 kilo, bestemte Jøran Nohr (35) seg for at han måtte ta grep og prøve å redde helsa. Et strikt lavkarbokosthold ble veien ut av en tilværelse full av unnskyldninger.

Det er romjulen 2016. Jøran våkner midt på natta. Magesyren står i halsen, det er intenst ubehagelig. Han er svett.