BIOGEN: En lege viser MR-bilder av hjernen til et dyr på instituttet for Alzheimers i Phoneix i USA. Foto: Matt York / AP

Omstridt Alzheimers-medisin kan bli godkjent i Norge

Det europeiske legemiddelverket har satt i gang prosessen med å godkjenne en omstridt medisin mot Alzheimers. Innen nyttår kan den være godkjent i Norge.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

For første gang på nærmere 20 år er en ny medisin mot Alzheimers godkjent for bruk i USA.

Medisinen er den eneste USAs legemiddeltilsyn (FDA) mener fungerer mot selve sykdommen, og ikke mot symptomer som angst og søvnproblemer. Medikamentet heter Aduhelm, og er utviklet av amerikanske Biogen og japanske Eisai co.

Ifølge Bloomberg News har Aduhelm allerede blitt vurdert til godkjenning i Europa, Japan, Canada, Australia og Brasil.

Senioranalytiker i danske Sydbank, Søren Løntoft Hansen, har gjennom en årrekke fulgt legemiddelindustrien tett. Han tror at en aldrende befolkning i Europa som trolig vil leve lenge, kan føre til at europeiske helsemyndigheter godkjenner legemiddelet også her.

– Vi har en stor aldrende generasjon, og flere vil få alzheimer. Derfor kan de europeiske helsemyndighetene være villige til å flytte grensene for hvor fort man godkjenner slike legemidler, sier Hansen.

Biogens kontor i Cambridge i Massachusetts, USA. Foto: Brian Snyder / X90051

Svært omstridt

Medisinen er svært omdiskutert fordi effekten av den er tvilsom. En studie viser at medisinen kun bremset den mentale tilbakegangen, men ikke stoppet den.

– Mange mener at resultatene fra utprøvingen ikke viste gode nok resultater. Men nye vurderinger av deltagerne fra studiet viste at medisinen har gode resultater hos enkelte, sier fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen til VG.

– Årsaken til det kan ha med hvor lenge man har hatt sykdommen, forskjell på virkningen den som har hatt sykdommen i kort tid og den som har hatt sykdommen i lang tid. Det er dette som skal vurderes når vi skal vurdere bruken av medisinen i Norge, sier han.

LEGEMIDDELVERKET: Steinar Madsen er fagdirektør i legemiddelverket. Om EMA godkjenner Alzheimersmedisinen, skal legemiddelverket vurdere nytte- og kostnadseffekten av det. Foto: Mattis Sandblad

Venter på godkjenning i Europa

Den 29. oktober i fjor startet det europeiske legemiddelverket (EMA) prosessen med å godkjenne legemiddelet i Europa.

– Nå er det bare å avvente resultatet av prosessen. Om den blir godkjent av EMA, så blir den automatisk godkjent i Norge også, sier Madsen.

Men selv om EMA godkjenner medisinen, er det opp til norske myndigheter å godkjenne bruken av den i Norge.

– Den 31. mai ble det besluttet at legemiddelverket skulle vurdere kostnaden opp mot nyttevurderingen av medisinen. Vanligvis vil denne vurderingen ta 180 dager, men det kan også ta lengre tid, alt ettersom hvor god dokumentasjonen på medisinen er, sier Madsen.

Fakta om Alzheimers Alzheimers sykdom er en kronisk hjernesykdom, og den vanligste årsaken til demens.

De typiske symptomene er blant annet redusert hukommelse for nylige hendelser, og etter hvert også for hendelser tilbake i tid.

Diagnosen stilles gjerne ved en kombinasjon av tester, bildeundersøkelser og blodprøver.

Omtrent 95 prosent med diagnosen Alzheimers er eldre enn 65 år.

Hyppigheten av Alzheimers sykdom øker med alderen. Om lag tre prosent av alle personer over 65 år har denne sykdommen. Blant dem over 80 år er 12–15 prosent rammet i større eller mindre grad.

Bortsett fra noen sjeldne arvelige former for Alzheimers sykdom kjenner vi ikke til andre årsaker, kun risikofaktorer som statistisk sett øker risiko for sykdom. Kilde: Store medisinske leksikon Vis mer

Gladnyhet

– Dette er store nyheter. Vi har ventet lenge på denne avklaringen. At aducanumab nå er godkjent for neste fase betyr mye. Dette er med på å gi håp for en sykdom som i dag er en dødsdom, skriver generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen til VG.

Aducanumab er virkestoffet i medikamentet Aduhelm, som i dag ble godkjent som Azheimersmedisin i USA.

Ifølge Gerhardsen er det 100.000 nordmenn som har demens, og tallet vil dobles de neste tredve årene.

– Bare forskning kan stoppe demens, og vi leter fortsatt etter en kur. Dette medikamentet er ikke en kur som stopper demens, men det kan bidra til å utsette sykdommen, skriver hun.

– Dette er den første medisinen som angriper sykdommen, ikke bare symptomene, og som kan forsinke utviklingen hos dem som er på et tidlig stadie. For dem som vil få disse ekstra årene der de er til stede i livet sitt, sammen med menneskene som betyr noe, har det uendelig verdi, skriver hun.

GLAD: Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen som jobber for bedre demensomsorg. Hun uttrykker glede over at medisinen Aduhelm har blitt godkjent i USA. Foto: Annemor Larsen / VG

Effekt hos en gruppe Alzheimers-pasienter

– Det er stor og en gledelig nyhet at medisinen har blitt godkjent i USA, selv om det fortsatt er knyttet noe usikkert til den reelle effekten av medisinen, sier forskningssjef for Nasjonalforeningen for folkehelsen, Anne Rita Øksengård.

– Det stiller store krav til rett diagnose til rett tid for å identifisere de i gruppen av personer med Alzheimer-sykdom som denne medisinen kan ha effekt for, sier hun.

Øksengård forklarer at medisinen viser noe effekt på en skala som måler kognisjon, samt at den fjerner giftige proteiner i hjernen som er en av grunnene til at hjernen slutter å fungere.

– Det er viktig at de som får medisinen får den når diagnosen er helt sikker, men fortsatt når de er i en tidlig fase av sykdommen.

– Likevel er ikke dette en kur i den forstand at den gjenvinner det som er tapt. Derfor er det viktig at det fortsettes å forske på demens og på behandlinger for de som har kommet lenger i demens-utviklingsfasen, sier hun.

USIKKERHET: Anne Rita Øksengård sier til VG at nyheten om Alzheimersmedisinen er gledelig, men det er fortsatt knyttet en del usikkerhet knyttet til den. Foto: John Trygve Tollefsen

Må opparbeide kunnskap

– Framover er det viktig at det lages et system for hvilke pasienter som er aktuelle for å prøve medisinen, og at pasientene blir godt fulgt opp over tid slik at vi kan opparbeide mer kunnskap, sier Øksengård.

Øksengård sier også at medisinen har vist noen ugunstige bivirkninger.

– I tillegg til å se på effekten, er det viktig å vurdere og følge med på mulige bivirkninger også. Det er sett at omtrent 40 prosent av pasientene som har fått medisinen i utprøvningsstudiene har fått hevelser i hjernen.

– Pasientene som settes på denne nye medisinen må følges opp veldig nøye, og det må tas MR-bilder av hjernen regelmessig, avslutter hun.