REINFEKSJON: Flere personer er blitt smittet på nytt etter å ha blitt friske av coronaviruset. Foto: ROB ENGELAAR / ANP

Antall personer som er bekreftet smittet to ganger øker

Minst 20 personer på verdensbasis er bekreftet smittet med coronaviruset to ganger. Noen av dem ble sykere andre gang.

Nå nettopp

Immunitet etter å ha vært smittet med coronaviruset har vært et viktig tema siden starten av pandemien.

Personer som er smittet med coronaviruset vil opparbeide ulik grad av immunitet med ulik varighet.

Smitteøkningen i Stockholm den siste tiden og flere meldinger om personer som er blitt smittet på nytt har skapt bekymringer for hvor lenge man er immun.

Minst 20 smittet på nytt

Nyhetsnettsiden BNO News følger bekreftede reinfeksjoner. Også den belgiske avisen De Standaard har lagd en oversikt over bekreftede tilfeller på verdensbasis.

Minst 20 personer er bekreftet smittet med coronaviruset to ganger. Flere av dem jobber i helsesektoren.

Leger og forskere har klart å påvise reinfeksjon gjennom genmaterialet til viruset. I flere tilfeller dreier det seg om to ulike mutasjoner av viruset.

I gjennomsnitt har det gått 71 dager mellom første og andre påviste infeksjon. De fleste har hatt ingen eller milde symptomer i begge sykdomsforløp.

Minst tre personer hadde milde symptomer første gang, men fikk et alvorlig sykdomsforløp andre gang.

Se oversikten i tabellen under:

Ingen i Norge

Det har ikke blitt rapportert om tilfeller av reinfeksjon i Norge til FHI, bekrefter avdelingsleder Line Vold.

Hun sier at de aller fleste vil være beskyttet mot å bli syke på nytt i en periode etter at de har vært syke, men at det er noe usikkerhet knyttet til hvor lenge denne beskyttelsen varer.

– De fleste regner nå med at man er beskyttet minst i fire til seks måneder, antagelig mye lenger, etter gjennomgått sykdom. Det vil naturligvis være individuelle variasjoner her.

Vold påpeker at det fortsatt er mye som er ukjent og som vi trenger mer kunnskap om når det gjelder immunitet og covid-19.

For å kunne slå fast at noen er smittet to ganger, må man detaljkarakterisere arvematerialet til viruset fra første gangs og andre gangs infeksjon.

– Når man gjør disse undersøkelsene finner man på en måte fingeravtrykket til viruset. Hvis man da finner at det ikke er samme virus man ser, så kan man slå fast at det dreier seg om en reinfeksjon, sier Vold.

USIKKERHET: Avdelingsdirektør i Folkehelseinstuttet Line Vold forklarer at det er mye usikkerhet rundt immunitet. Foto: Stian Lysberg Solum

Hun forklarer at forskerne er interessert i hvor fort man kan infiseres for andre gang. Det vil igjen påvirke utvikling og virkning av vaksinen også, fordi det kan si noe om varighet av immunitet.

– Det er et veldig komplekst område.

Noen virus, som influensa, kan også endre seg slik at immunsystemet vårt ikke kjenner dem igjen selv om man har vært syk med samme sykdom tidligere.

– Selv om du hadde influensa i fjor, så kan du bli syk av det igjen fordi det er nye varianter som sirkulerer. Coronaviruset ser ut til å være ganske stabilt. Det er ikke observert endringer i viruset som har betydning for hvor syk man blir eller hvor smittsomt viruset er så langt, sier hun.

Det forskes også mye på om mengde virus du blir utsatt for har en innvirkning på hvor syk du blir og hvor stor grad av immunitet du oppnår.

140 dager mellom smitte

24. august ble det første tilfelle av såkalt reinfeksjon bekreftet hos en 33 år gammel mann i Hongkong. Ifølge forskningsrapporten kan man bli smittet på nytt noen få måneder etter man er blitt frisk etter første infeksjon.

En amerikansk studie viser at det gikk 140 dager mellom den første positive testen og reinfeksjonen.

Pasienten, som er mellom 60 og 69 år, testet først positivt i mars etter selv å ha fortalt at en ansatt ved sykehjemmet hadde luftveissymptomer etter en tur til Filippinene.

Den første infeksjonen førte til sykehusinnleggelse og pustehjelp. Sykdomsforløpet ble betegnet som alvorlig.

På dag 39 og 41 av sykehusinnleggelsen testet pasienten negativt og ble skrevet ut. Pasienten flyttet etter hvert til et nytt sykehjem og fortalte om andre beboere med luftveissymptomer.

140 dager etter den første positive testen, oppsøkte pasienten akuttmottaket ved sykehuset med etter to uker med tørrhoste og sykdomsfølelse. Pasienten ble på nytt lagt inn på sykehuset og testet positivt på dag en og seks etter innleggelse, men hadde et langt mildere sykdomsforløp andre gang.

Ifølge studien fikk pasienten behandling med Remdesivir og betennelsesdempende.

54 med mulig reinfeksjon i Qatar

En studie fra Qatar har tatt utgangspunkt i 133.266 positive prøver. 243 personer hadde positive prøver minst 45 dager etter den første positive prøven.

Ifølge studien er det god grunn til å tro at 54 av dem ble smittet for andre gang mellom 45 og 129 dager etter første positive prøve.

Kun en av dem hadde behov for sykehusinnleggelse ved andre infeksjon, men ifølge studien blir sykdomsforløpet for denne personen også betegnet som mildt.

«Reinfeksjon av SARS-CoV-2 kan forekomme, men er et sjeldent fenomen som antyder sterk beskyttende immunitet som varer minst noen måneder etter første infeksjon», ifølge studien.

Fire av personer har fått påvist reinfeksjon gjennom virusets arvemateriale, som er den sikreste metoden for å påvise reinfeksjon.

Alvorlig syk etter reinfeksjon

En 42 år gammel frisk helsearbeider i USA testet positivt på coronaviruset 21. mars etter å ha blitt eksponert for viruset på jobb.

Han hadde milde symptomer og dro tilbake på jobb etter å ha blitt erklært frisk, ifølge en redegjørelse.

24. mai fikk han symptomer som feber, hoste, tungpustet og mageproblemer og fikk på nytt påvist covid-19 på nytt. Reinfeksjonen blir i redegjørelsen beskrevet som langt mer alvorlig.

Årsaker til at han ble sykere andre gang kan være at han ble smittet hjemme eller at han fikk en mer sykdomsfremkallende variasjon av viruset.

Kilder til studiene: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.24.20179457v2.full.pdf

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.22.20192443v1.full.pdf

https://watermark.silverchair.com/ciaa1436.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAArcwggKzBgkqhkiG9w0BBwagggKkMIICoAIBADCCApkGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMJxjy7R_YUm7ZS40UAgEQgIICapPX0jajG3xp5y81UYraz10vmjb1uCj_Nlch6Ms2PIKfUZykAIxqG6b5rYMCxF6VKwUh4hTfsSNu1zANoxam8Z0q9qPQK179Ffo4Uzvl_BIpdRkNerAHS-X7_2rozhaylEHRrdc8EjuaIiFQCxsrTSO_wKHiPePVUCjRTdj0d73GlVSo_0KJIfNuULlrNU159qQGa45Xi8_TxQHeShTtyJNGr7G9jBVi-kIdihsi1S4020YEzJgQluoScjdN9_hKEXfKd8dbOfL7-Uj30a66miidk4jzwd3nGaSD0fQZyj2w-6E-FVOjDig3LkYvl3jckGcmmA54OwcWja15mdP8jTgRTA5MAJVXzKgXnr9DqXJNdzQEeLBlYRf-ZKGMT1cWpORuVDXIY2EZprX6jcROB_M-GuYBjxexm3UKbBvcV5gtqaGpZVkbMvM1gojh-69Gosa02klZOpNTCoSycCweATIeeR2klkkXUKq1lvWEsiw-y1JYK3ASnTCCIbzDwwiGQTp5Gc1t-n0CXSfWrrr9uO4G-wOO-pgwnk3grpXaTliqf_gdDieWP8crFeC1QpwnPQT4mGEMQrA – s1eWR4kDSkJlYYFUpgap9eYM-qBDseGGTFWujqRYnhBmIJ0pj1_rbfCtR6jNDK2i5LDQbL0290jZsUT0Tbcfd7yBARh14paIFV_IRmBVBQPVeVUgreHrbZ4ETeV8rCy16U6VE8nhoNQvRS3pU_13bWMDtE25MTctaOlh0MyWFEa-imgifvU6jFpnHWeZu0UcejeJZzkDI0ThGXDMvTOttpqG9lhef6vKxdiphRG-2ZxFA

https://osf.io/4fmrg/

https://bnonews.com/index.php/2020/08/covid-19-reinfection-tracker/

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3686174

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200929_97735497?&articlehash=EA804FF200B1BEA29BF408E61FBB69EDE78833B3E22DA3FB230D15998AC81308DAC1352BA7C5C8A7731686E9C7120566276299533590120157D88EC1971BE048 Vis mer

Publisert: 01.10.20 kl. 05:15

Les også

Mer om Coronaviruset