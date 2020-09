ADVARER: Politiet vil finne ut om det kan finnes flere flasker med den livsfarlig metanolholdige spriten i omløp. Foto: Politiet

Advarer mot metanol i spritflasker

Politiet i Oslo advarer etter funn av metanol i spritflasker. Mannen som ble funnet død i helgen hadde metanol i kroppen.

Det er påvist metanol i to av flaskene som ble beslaglagt i leiligheten i Oslo der en mann ble funnet død søndag 13. september, skriver politiet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Den avdøde hadde oppholdt seg i samme leilighet som en annen mann som ble behandlet for metanolforgiftning ved Oslo universitetssykehus fredag kveld.

En analyse av flaskene som politiet beslagla har vist at to av dem inneholdt metanolholdig sprit.

Politiet offentliggjør nå bilder av flaskene for å advare publikum.

Bildene viser literflasker med dyp grønn etikett med kyrilliske bokstaver. Originalinnholdet i flaskene har vært russisk vodka av typen Zeljonaja Marka, men det er altså byttet ut med metanolholdig sprit.

METANOL: Bildene fra politiet viser en flaske av typen Zeljonaja Marka vodka, men metanolholdig sprit kan også være tappet på andre typer flasker, sier politiet. Foto: Politiet

Oppfordrer til varsomhet

De to metanolforgiftningene i helgen ble først etterforsket hver for seg, men det endret seg etter at politiet fant ut at de to oppholdt seg i samme leilighet fredag kveld, sa leder av etterforskningsseksjon drap i Oslo politidistrikt, Anne Alræk Solem, til NTB tirsdag.

Politiet oppfordrer alle til å være ekstra på vakt nå.

– Ikke drikk sprit av ukjent opphav og med fremmed emballasje. Sprit som er tilsatt metanol kan være dødelig. Dersom du kjenner symptomer på metanolforgiftning er det viktig å oppsøke helsehjelp snarest, skriver politiet i pressemeldingen.

Politiet ønsker tips om hvor flaskene kan komme fra, og om metanolholdig alkohol i omløp. Etterforskningen er i gang.

FAKTA: METANOLFORGIFTNING * Metanol er en billig fargeløs alkohol med svak lukt som av og til tilsettes ulovlig i sprit og som er vanskelig å oppdage. * Metanol kan brukes som løsemiddel og i industrien. Inntak kan gi alvorlige skader og i verste fall være dødelig. * Symptomer inkluderer kvalme, magesmerter, synsforstyrrelser, tungpustethet, hodepine, forvirring, svimmelhet og kramper. Det kan føre til koma, pustestans og hjertestans. * Det kan ta 10 til 30 timer fra man inntar metanol til man merker symptomer på forgiftning. Det kan ta enda lengre tid dersom man har drukket vanlig alkohol i tillegg. * Hvis metanol finnes i spriten, er det fordi den er tilsatt. Den er ikke et resultat av «feilproduksjon». * Metanolforgiftning krever sykehusbehandling. (Kilde: Helsenorge.no) Vis mer

Symptomene på forgiftning

Det var Oslo universitetssykehus som behandlet mannen som kom inn med metanolforgiftning fredag.

Ifølge helsenorge.no kan det ta 10 til 30 timer fra man inntar metanol til man merker symptomer på forgiftning. Dersom man har drukket vanlig alkohol i tillegg, kan det ta enda lengre tid før man merker symptomene. Men når skadevirkningene kommer, er de alvorlige.

– Dersom man har drukket sprit av ukjent opphav og neste dag får symptomer i form av tungpust, synsforstyrrelser, kvalme, oppkast, magesmerter eller brystsmerter, bør man oppsøke lege, sier pressevakt ved Oslo universitetssykehus, Anders Bayer, til NTB.

Publisert: 17.09.20 kl. 17:47

