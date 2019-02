Kim og Atle er ufrivillig undervektige

Mange sliter med å gå ned i vekt, men for noen er det stikk motsatt. Kim og Atle har slitt med at de er for tynne hele livet. Her er ekspertenes beste råd for hvordan du kan gå opp i vekt.

«Du er så tynn, Kim. Hvis det blåser så tipper du over».

«Spiser du ikke?»

Hele livet har Kim Erik Eriksen (26) fått høre at han er for tynn. Hadde han vært overvektig, ville folk mest sannsynlig ha unnlatt å kommentere kroppen hans, tror han.

...