12 gode råd: Slik får du nye vennskap i voksen alder

Etter et halvt år i ensomhet tok Ylva grep og søkte etter nye venner via sosiale medier. Dagen etter våknet hun til 200 varsler på telefonen og nytt håp. Her er ekspertenes råd tilhvordan du kan bygge nye vennskap i voksenlivet.