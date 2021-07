ØKNING: Spillavhengighet Norge opplever at flere problemer ringer på vegne av barna sine. Foto: Junge, Mia Oshiro / NTB

Gaming-bekymring: − Mange voksne vet ikke hva de snakker om

Samtidig som samfunnet er i ferd med å åpne opp igjen, er Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge bekymret for unge som synes overgangen til hverdagen blir for tøff.

Av Jonathan Falk

– Det har begynt å ta seg opp med foreldre som ringer og er bekymret for at barna deres har mistet litt initiativ, nå som ting åpner opp igjen. Det blir liksom ikke så viktig med den jobben eller den skolegangen.

Det sier Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge. Han påpeker at foreldre ofte trekker frem gamingen som den store faktoren.

– De trekker frem tidsbruken, for det er det de ser. Tidsbruk alene trenger ikke være noen stor indikator på avhengighet, men det er ofte det foreldrene merker, sier Pedersen.

Han legger ikke skjul på at han til dels deler bekymringen for unge etter pandemien.

– Nå når alt åpner opp igjen, er det mange som kjenner at de ikke mestrer å ta tilbake de ansvaret de hadde. Hvis de i løpet av det siste året har blitt litt tiltaksløse, kombinert med spillingen, og sliter med å komme i gang med skole, jobb, hobbyer ... Jeg får vondt i hjertet av dem som kjenner at dette blir for mye.

BEKYMRET: Pedersen frykter for de unge som vil slite med å komme i gang med «den brutale virkeligheten» etter pandemien.

Annerledes-året

Spillavhengighet Norges henvendelsesoversikt fra 2020 viser at det har vært en oppgang i antall nordmenn som tar kontakt om dataspillavhengighet, sammenlignet med årene før. De vil likevel vente med å trekke slutninger om et vedvarende problem.

– Vi avventer litt til etter pandemisituasjonen har roet seg før vi er bastante i konklusjonen. 2020 var et annerledes-år, og dataspillingen ble kanskje mer tydelig fordi folk måtte være mye hjemme. Derfor kan det hende at vi har blitt kontaktet av folk som heller ringer én gang for mye enn én gang for lite, forklarer Pedersen.

Bekymringen for de unge, som kanskje ikke selv innser at problemet vokser, ligger imidlertid der.

– Hadde jeg selv, som 18–20-åring, vært i den situasjonen vi har vært i, så kunne jeg også vært en kandidat til å få ganske alvorlige problemer. Jeg ser absolutt hvordan spillene lokker mer enn å kaste seg ut i en brutal hverdag. Det handler om måten problemet blir møtt på.

Spilte opptil 16 timer om dagen

En som har kjent på følelsen av å miste kontrollen, er 25 år gamle Fredrik Lingås. For tiden skriver han bok om sine erfaringer, og vil lære både unge og foreldre om det å være obs på gamingen, og skape sunne vaner.

I tenårene oppdaget ålesunderen «League of Legends», og fant raskt ut at han hadde talent. Han ble en del av et ESport-lag, og konkurrerte på europeisk nivå. Det var først da han kom i 19–20-årene at vinden begynte å snu.

– Da jeg flyttet ut, tok det helt overhånd. Jeg hadde lært i oppveksten at gaming var tilfredsstillende, og det var en enkel utvei ut av kjedsomhet. Men da var det plutselig ingen grenser, og da satt jeg 12 til 16 timer om dagen.

Etter hvert kjente Lingås et mørke begynne å snike seg på. Det satte ytterligere fyr på avhengigheten, og til tross for jobb, studier, nettverk av venner og familie, klarte han ikke stoppe.

ÆRLIG: Lingås er åpen om at han spilte på seg depresjon og tap av store summer i ungdommen. Foto: Privat

– Det hele utviklet seg til en ganske stygg avhengighet, som også førte til en gambling-avhengighet. Jeg klarte å spille bort 100.000 kroner, og var veldig deprimert. Jeg var helt låst i et mønster, og jaget den gode følelsen. Du når et mål, føler deg bra et øyeblikk, også begynner du å jage igjen.

Skammen vokste seg til slutt så stor, at han klarte å legge kortene på bordet til foreldrene sine. Derfra var steget til psykologhjelp kort.

– Der ble jeg hjulpet til å forstå hva som skjer med oss når vi spiller. Dopamin og belønning og sånt. Da ble det lettere å ta tak i problemet og til slutt komme seg ut av det.

Reagerte på Erna-kommentar

Pedersen i Spillavhengighet Norge sier at det er mange likheter mellom dataspillavhengighet og andre typer avhengighet.

Han frykter også at mange som sliter ikke har folk rundt seg med riktige verktøy.

– Hvis man faktisk sliter, enten det er spill eller andre ting, så får man ofte høre at det bare er å ta seg sammen, gå seg en tur i skogen. Men når det er et reelt problem, så funker det ikke sånn. Da mister en tillit.

Lingås mener også voksne må bli flinkere til å sette seg inn i hva gaming er, og bruker statsminister Erna Solberg som eksempel. I et VG-intervju om 22. juli nevnte hun «gaming på gutterommet» og høyreekstremisme i samme setning, noe som skapte flere reaksjoner.

Foto: Naina Helen Jaama

– Jeg opplever at mange voksne ikke vet hva de snakker om når de snakker om gaming. Solberg var nok noe uheldig, men tanken om at gaming er en usunn gutteroms-greie, det er jo feil. Alle som driver med det vil jo kjenne på at det er en merkelig beskrivelse. Der synes jeg Stian Blipp ga et godt svar, sier han, og sikter til Blipps reaksjon i etterkant av uttalelsen.

Programlederen var kritisk til at Solberg trakk paralleller mellom gaming og ekstreme forumer.

– Samtalen mellom de beviser at vi må snakke mer om det og utdanne foreldre. Så er det viktig at ungdommer også er bevisst på spillvanene. Det bør være en god hobby ved siden av de andre tingene man driver med, sier Lingås.

