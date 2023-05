9 kjennetegn: Slik vet du om partneren har «ADD»

Er partneren din glemsk, blir lett distrahert og gjør bare husarbeidet halvveis? Det kan være tegn på en type ADHD. Her er ekspertenes beste råd for å lette hverdagen – for dere begge.

Å miste bussen, glemme telefonen og utsette gjøremål kan mange kjenne seg igjen i. Men om disse problemene gjør livet vanskeligere, kan det skyldes at du har det som kalles ADD.