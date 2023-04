Én behandling virker best: − 80 prosent kan helt eller delvis vinke farvel til allergiplagene

Hva slags medisin du tar mot pollenallergien, og når du tar den, kan være avgjørende for resultatet. Én type medisin bør du styre unna, ifølge ekspertene. Her er deres råd for riktig allergibehandling.

Allergimedisinene forsvinner raskt ut av hyllene i både dagligvarebutikkene, kioskene og på bensinstasjonene – i tillegg til på apotekene.