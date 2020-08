Nye studier: Bør vi ta D-vitamin mot covid-19?

Nye studier peker på at det kan være en sammenheng mellom lavt nivå av D-vitaminer og alvorlig covid-19-sykdom. Betyr det at vi bør ta tilskudd nå? Ekspertene er uenige. Her er råd for hvordan du sikrer deg et godt nivå av dette viktige vitaminet.

Anne Bergseng

Kari Byklum

Hans Ôsterman/Aftonbladet

Nå nettopp

