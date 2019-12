UREDDPLASSEN: Et smykke av en toalettbygning Foto: Steinar Skaar

Ti ekstraordinære toaletter

Tissetrengt eller ikke: Mange av de offentlige toalettene langs Norges Nasjonale Turistveger er arkitektoniske smykker vel verdt et besøk selv om du ikke «må.»

Det er Statens vegvesen som står bak arbeidet med Norges 18 nasjonale turistveier. Meningen med disse 18 veistrekningene er at de i tillegg til å være kjøreturer gjennom flott natur, også skal gi helt spesielle kunstneriske og arkitektoniske opplevelser. Det er her de spesielle toalettbygningene kommer inn. VG reise har tidligere skrevet om at det skulle bygges superdoer langs norske veier.

Norske og internasjonalt kjente arkitekter har bidratt til å utforme rasteplassene og toalettene langs turistveiene. Visit Norway mener at dette er de 10 fineste:

MIINNESMERKE OG TOALETT: Benker for den som bare vil nyte utsikten uten å bruke toalettet. Foto: Per Ritzler

Ureddplassen, Gildeskål, Helgelandskysten

Er dette verdens vakreste toalett? Mange mener det. Britiske The Telegraph har utpekt Ureddplassen til «The World’s most beautiful public loo.» Ureddplassen er også et minnesmerke for ubåten Uredd so sank utenfor kysten her i 1943. Om du ikke er tissetrengt, men vil besøke stedet likevel, har arkitektene satt benker ved bygningen, så du kan sitte der og beundre utsikten. Det går an å se helt til Lofoten ved bra vær. Arkitekt: Haugen/Zohar arkitekter

EGGUM: Toalett i et amfi Foto: Jarle Wæhler

Eggum, Lofoten

Et toalett i et amfiteater er kanskje ikke noe vanlig syn, med det finnes i Eggum i Lofoten, Materialet som er brukt for å bygge toalettene, eller først og fremst dekorasjonene rundt, kommer fra et steinbrudd. Og toalettets fasade kommer fra drivved funnet langs kysten. Arkitekt: Snøhetta

ALLMANNAJUVET: Toaletter i gruvestil. Foto: Fredrik Fløgstad

Allmannajuvet, Ryfylke

I Allmannajuvet vitner toalettet, så vel som andre bygninger på stedet, om en annen tid, nærmere bestemt 1881 til 1899, da stedets sinkgruver var i bruk. I dag er det et museum her som består av galleri, kafé, trapper og gangveier – og selvfølgelig toalett. Alle bygningene i juvet er enkle og industrielle for å minnes gruvene som en gang fantes der. Arkitekt: Atelier Peter Zumthor & Partner

BUKKEKJERKA: Toalett i speilglass og betong. Foto: Jarle Wæhler

Bukkekjerka, Andøya

Fra utsiden speiles den vakre naturen i dette toalettet i Bukkekjerka, men fra innsiden har du panoramautsikt over kysten. Dette toalettet i speilglass kombinerer speilbildet av naturen med rå betong, noe som også symboliserer jordens karrighet. Toalettet ligger på Andøya, der det åpne havet er i fokus. Besøkende kan også få øye på sel og hval gjennom toalettvinduet. Arkitekt: Morfeus arkitekter

SELVIKA: Toalett med spesiell inngang. Foto: Werner Harstad

Selvika, Havøysund

Dette toalettet og turistveien ligger langt nord i Norge. Det mest bemerkelsesverdige med det er stien som fører frem dit; En gang med bølgende kurver. Arkitekten ønsket at besøkende skulle få se landskapet i alle retninger på vei til toalettet. Og det er en god tanke, for det er mye å se på dette stedet. Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter

STEGASTEIN: Toalett med utsikt. Foto: Per Ritzler / Turistveg

Stegastein, Aurlandsfjellet

Utsikten fra dette toalettet kan ta pusten fra mange besøkende. Når du sitter på toalettet kan du nyte panoramautsikt 650 meter over Aurlandsfjorden, og du trenger ikke bekymre deg for at noen skal kikke inn. Det er også et visningsområde ved siden av toalettbøyningen, en plattform som strekker seg 30 meter opp i luften over fjorden. Arkitekt: Todd Saunders og Tommie Wilhelmsen

GULLDASSEN: Det gylne toalettet på Ersfjordstranda Foto: Trine Kanter Zerwekh

Gulldassen, Senja

Dette toalettet av gull ligger på en strand omgitt av fjell. Mange drar til Senja for å oppleve den dramatiske naturen, men også gulltoalettet, kalt gulldassen, tiltrekker seg mange besøkende. Dette annerledes toalettet kostet 3,75 millioner kroner. Arkitekt: Tupelo Arkitekter

SKJERVFOSSEN: Toalett med vinduer fra gulv til tak Foto: Steinar Skaar

Skjervsfossen, Hardanger

Ved Skjervsfossen kan besøkende se vann falle fra 150 meters høyde. For å styre mye trafikk vekk fra fossen ble det bygget en ny tunnel i 2011, og siden har det vært fokusert på å gjøre stedet til en turistattraksjon. Som alle turistattraksjoner, trengte også dette stedet et toalett. Resultatet var en kantet, enkel bygning med vinduer fra gulv til tak ved siden av vannet. Arkitekt: Fortunen – Nils Johan Mannsåker

Foto: Lars Grimsby

Ostasteidn – Ryfylke

Ved Sandsfjorden i Ryfylke står dette toalettet, som i fremtiden skal dekkes av mose. I dag er bygningen bar, men målet er at mose skal vokse slik at den smelter mer inn i omgivelsene. Det er også et utsiktspunkt med benker der besøkende kan se på utsikten. Arkitekt: KAP arkitekter

AKKARVIKODDEN: I stil med fjellene rundt. Foto: Jarle Wæhler

Akkarvikodden, Lofoten

Dette toalettet skal etterligne fjellene som stiger mot himmelen i området. Toalettet har ingen vinduer, men hele taket er av glass slik at lys fyller rommet. Men hvis du vil bruke dette toalettet om vinteren, blir du sannsynligvis skuffet, for det er stengt mellom oktober og mai. Arkitekt: Manthey Kula.

