Sexprat med Ingunn: Alt du må vite om gravidsex

Er det vanlig å bli kåtere når man er gravid? Kan man bruke vibrator? Er det lurt at far ser barnet komme ut? Når er det egentlig lurt å ha sex etter at barnet et født? Og hvor mye sex er egentlig normalt i småbarnsfasen? Dette er bare noen av spørsmålene panelet forsøker å svare på.

«Sex i forbindelse med svangerskap, fødsel og småbarnstid» er første program i TV-serien «Sexprat med Ingunn», som du ser eksklusivt på VG+. Temaene som kommer fremover er: Porno og fetisjer, penisen, seksuell folkeskikk og sexkjøp.

I panelet: Torbjørn Brook Steen, overlege i fødselsmedisin, Marte Sofie Øygard Dalen, jordmor, og Silje Holtmon Akø, sexologstudent.