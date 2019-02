Slik lyktes Therese med å gå ned i vekt

Det finnes et utall dietter og svært mange måter å gå ned i vekt på. Men skal du lykkes, må du ha kontroll på hva du får i deg. For Therese (36) var det nettopp kaloritellingen som gjorde at hun klarte å gå ned 10 kilo på tre måneder. Og siden har hun ikke hatt noen problemer med å holde vekten.

Therese Pettersson har i sitt voksne liv alltid veid under 60 kilo – til den dagen hun ble samboer.