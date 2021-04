Sjekk når du får din vaksine. Og hva det betyr for deg

FHI regner med at alle nordmenn over 18 år skal ha fått tilbud om vaksine innen midten av juli. Men når får du tilbud om din? Hva hvis tilbudet om vaksine kommer midt i ferien? Og hva betyr det for deg å være vaksinert?

Av Mona Langset og Anders Bergan (grafikk)

