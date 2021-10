VERDENS DYRESTE: Den blir omtalt som verdens dyreste medisin, Zolgensma.

Ny genterapi for muskelsyke godkjent: − Et stort gjennombrudd

Nå tas genterapien som omtales som «verdens dyreste medisin» i bruk i Norge.

Av Karin Muri

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rundt 50 barn under 18 år i Norge lever med den sjeldne, alvorlige og livstruende sykdommen spinal muskelatrofi (SMA).

Det vil si at de er født med en mutasjon i et gen som gir manglende kode for et protein som bidrar til at de motoriske nervecellene i ryggmargen fungerer.

Det er muskler som brukes til for eksempel å gå, sitte, puste, spise og snakke.

Mandag ble det kjent at Beslutningsforum for nye metoder har bestemt at genterapien Zolgensma skal tilbys offentlig ved norske sykehus.

Sammen med nyfødtscreening og tidlig diagnostisering av SMA som ble innført fra 1. september, kan terapien endre livsutsiktene for barna med spinal muskelatrofi radikalt.

– Med nyfødtscreening og denne behandlingen håper vi at disse barna kan vokse opp og leve tilnærmet normale liv, sier Sissel Rodahl, daglig leder for genterapi i 15 europeiske land i bioteknologiselskapet som har utviklet medisinen, Novartis.

STÅR BAK: Sissel Rodahl i bioteknologi- og legemiddelselskapet Novartis

Ubehandlet vil 90 prosent som blir født med muskelsykdommen være døde før de fyller to år, legger hun til.

Pasientene har til nå vært behandlet med Spinraza, en spinalpunksjon i ryggmargen, som tilbys seks ganger det første leveåret og som må tas hver fjerde måned resten av livet.

Alle barn med alvorlig SMA blir permanente rullestolbrukere, utvikler ofte ryggskjevhet, svakhet i pustemuskulatur og blir avhengig av respirasjonsstøtte i perioder.

– Norge er det første landet i Europa som fullt ut har inkludert SMA i det eksisterende nyfødtscreeningsprogrammet. Tidlig diagnostisering kombinert med tidlig behandling vil forandre liv, mener Rodahl.

– Et gjennombrudd

Genterapien Zolgensma omtales som et medisinsk gjennombrudd og er en engangsbehandling.

– Genet blir satt inn gjennom en intravenøs infusjon som tar 60 minutter, sier Rodahl.

Dermed skal pasienten være ferdigbehandlet.

I forkant tas antistofftester for å kartlegge om viruset som brukes som verktøy for å tilføre genet i kroppen tåles.

– Dette er en mirakelkur om det er slik at behandlingen holder livet ut og bidrar til at pasientene får normale liv, sier Patricia Ann Melsom, leder i foreningen for muskelsyke.

GJENNOMBRUDD: Patricia Ann Melsom mener genterapien peker i retning av hvilken vei som nå kan tas for mange genetiske sykdommer.

– Behandlingen er et stort gjennombrudd for de med spinal muskelatrofi, om den holder alt den lover, legger hun til.

GENTERAPI: Nå er den klar for norske barn født med spinal muskelatrofi.

Den er en av de aller første genetisk modererende behandlingene og skal bidra til at barn født med SMA ikke utvikler sykdommen.

– De kliniske undersøkelsene har vist gode resultater. Nå blir det interessant å se om behandlingen kan prøves på flere aldersgrupper og være med på å stoppe utvikling av sykdommen, sier Melsom.

«Verdens dyreste medisin»

Fordi symptomene ved spinal muskelatrofi som oftest viser seg allerede fra seks måneders alder og tidligere, er rask behandling svært viktig.

– Vi har sett at behandling ble satt i gang allerede hos et åtte dager gammel barn, sier Sissel Rodahl i Novartis.

– Hva slags liv kan barna som får denne behandlingen så tidlig vente seg?

– De har livsutsikter til å leve normale liv. At behandlingen gjøres tilgjengelig i Norge, betyr at disse barna har de beste utsiktene som finnes tilgjengelig. Men hvor effektiv behandlingen vil være, avhenger av om barnet allerede har fått skader eller ikke, i følge Rodahl.

FERDIGBEHANDLET: Lille Marley Powell har nettopp fått genbehandlingen Zolgensma på Sheffield barnesykehus. Engangsbehandlingen han fikk 15. september kan bidra til at han kan leve et helt normalt liv, selv om han ble født med spinal muskelatrofi.

Noen barn har irreversible skader før fødsel.

Genterapien som er blitt omtalt som «verdens dyreste medisin», har i følge Rodahl en listepris i Norge uten rabatter og inkludert moms, på 27 millioner kroner per behandling.

– Men vi har blitt enige om en avtale med offentlige norske sykehus som ser annerledes ut, bekrefter Rodahl.

Forhandlingsprosessen startet allerede for tre år siden.

Det er blitt laget et rammeverk for en innovativ avtalestruktur hvor legemiddelselskapet og sykehusene deler risikoen. Prisen er avhengig av resultatet behandlingen gir.

Behandlingen med Zolgensma skal gjennomføres på Oslo universitetssykehus (OUS).

– Her har partene kommet fram til en rimelig risikodeling som gjør det mulig å tilgjengeliggjøre legemiddelet i Norge. Dette vil forhåpentligvis bety mye for norske pasienter og pårørende, sier leder Inger Cathrine Bryne i Beslutningsforum i en pressemelding.

Det er første gang en slik resultatbasert avtale er fremforhandlet i Norge.

GODKJENT: Genterapibehandlingen ble godkjent av Beslutningsforum i dag.

– Dette er først og fremst en viktig beslutning for alle barn som blir rammet av SMA og deres familier. Behandlingen vil gi barna en unik tilgang til en engangsbehandling som er designet for å ha livslang effekt. Barna slipper dermed belastningen med stadig gjentatte behandlinger resten av livet, sier Sissel Rodahl i Novartis.

Sjelden sykdom

Den aller første kliniske utprøvingen med det som skulle bli genterapien Zolgensma på et menneskebarn, ble gjennomført i 2014.

Nå er det publisert 5,6 års data av forskningsresultatene og til sammen 1400 barn har fått behandlingen på verdensbasis.

– Resultatene avhenger av alvorlighetsgraden av sykdommen, sier Sissel Rodahl.

Spinal muskelatrofi deles inn i fire alvorlighetsgrader. Spinal muskelatrofi I gir svært dårlige leveutsikter, mens grad IV er en mildere form som utvikler seg med muskelsvakhet i voksen alder.

Mellom 200–280 nordmenn lever med ulike alvorlighetsgrader av spinal muskelatrofi. Det fødes mellom 4–8 barn i Norge hvert år med den sjeldne sykdommen, og det er avgjørende at behandling starter de første fire månedene.

– Dette peker i retning av hvilken vei vi kan gå for mange genetiske sykdommer, sier lederen i foreningen for muskelsyke, Patricia Ann Melsom.

Ved årsskiftet fikk alle nyfødte et tilbud om å bli undersøkt for spinal muskelatrofi og 25 andre sjeldne sykdommer. Det ble innført for litt under to måneder siden.

– Loven regulerer at nyfødtscreening kun kan forekomme der hvor det finnes en behandling eller kur. Derfor var vi svært optimistiske med tanke på at Beslutningsforum skulle godkjenne genterapien Zolgensma, sier Melsom.