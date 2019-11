HUDKONTAKT: Betydningen av tett og hyppig kroppskontakt mellom mor og spedbarn er livsviktig for babyer med lav fødselsvekt, viser ny forskning. Foto: Universitetet i Bergen/CISMAC

Norsk forskningsfunn: Flere babyer overlever når de holdes tett inntil mor

Flere spedbarn med lav fødselsvekt overlever når de holdes tett inntil mor. Det er hovedfunnet i et stort forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Bergen.

Forskerne ønsket å måle effekten av den såkalte kenguru-metoden, eller Kangaroo Mother Care-metoden hos indiske barn som fødes hjemme eller kommer hjem etter få timer på sykehuset.

Metoden går ut på å holde barnet tett inntil brystet, gjerne ved hjelp av et sjal eller en sele i barnets første levemåned. Og helst skal kroppskontakten, gjerne i form av hudkontakt, vare i mer enn et halvt døgn.

– Vi så at sjansen for å overleve økte med hele 30 prosent den første levemåneden og med 25 prosent det første halvåret av barnets liv, forteller professor Halvor Sommerfelt til nettstedet Forskning.no.

Han leder Senter for intervensjonsstudier i mødre- og barnehelse (CISMAC) ved Universitetet i Bergen, som står bak studien.

Forskerne fulgte i tre år (mellom 2015 og 2018) 8400 indiske spedbarn som var født med for lav fødselsvekt.

PROFESSOR: Halvor Sommerfelt er professor ved senter for internasjonal helse og institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Foto: Universitetet i Bergen

– Det er få helseintervensjoner som reduserer dødeligheten med så mye som 30 prosent. Det måtte i så fall være gode vaksinasjonsprogrammer, sier han.

Studien ble i oktober publisert i tidsskriftet The Lancet.

India er blant de land i verden der nyfødte har lavest fødselsvekt. Ifølge studien har en fjerdedel av barna en fødselsvekt som ligger under normalen.

– De fleste barnedødsfall skjer blant barn som har lav fødselsvekt og Kangaroo Mother Care vil bidra til at disse barnas sjanser for overlevelse øker betydelig. Derfor håper vi at så mange som mulig etter hvert vil benytte seg av denne metoden, sier Sommerfelt.

ORIGINALEN: En kenguru-hunn med unge fotografert i en dyrepark i Sverige. Foto: Drago Prvulovic, NTB Scanpix

Andre forskergrupper har studert effekten av Kangaroo Mother Care-metoden for undervektige nyfødte som er innlagt på sykehus. Forskerne fant at metoden gir barna rundt 40 prosent økt sjanse til å overleve.

Sommerfelt regner med at Verdens Helseorganisasjon (WHO) vil komme med retningslinjer i løpet av 2020 som anbefaler at dersom barn med lav fødselsvekt ikke starter med metoden på sykehuset, så bør de starte opp hjemme.

