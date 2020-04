Har du diabetes? Slik senker du corona-risikoen

Kjetil (45) har diabetes og er i risikogruppen for å bli alvorlig syk av covid-19. Han ble smittet, men unngikk komplikasjoner. Her er ekspertenes råd for hvordan du som har diabetes kan senke risikoen for å bli corona-syk.

Voksne med diabetes type 1 og type 2 har en høyere risiko enn andre for å bli alvorlig syke som følge av covid-19, viser flere nye studier.

– Jeg føler meg superheldig.

