VIL GI TILGANG: Regjeringen vil gi Koronakommisjonen tilgang til pasientjournaler. Foto: Lise Åserud

Legeforeningen ut mot lovforslag: Bekymret for tilliten til helsetjenesten

Regjeringen vil gi «Koronakommisjonen» innsyn i pasientjournaler. Legeforeningen mener at forslaget er for inngripende.

Regjeringen oppnevnte 24. april en uavhengig kommisjon som blant annet har fått i oppdrag å kartlegge og evaluere myndighetenes håndtering av coronautbruddet i Norge.

Regjeringen ønsker blant annet å gi kommisjonen tilgang til pasientjournaler på individnivå, som innebærer et omfattende unntak fra taushetsplikten.

Helsepersonell er underlagt en streng taushetsplikt og kan kun dele informasjon om deg med andre dersom du samtykker til dette.

Legeforeningen er kritisk til om Helse- og omsorgsdepartementet har gjort gode nok vurderinger i henhold til Grunnloven.

– Vi er mest bekymret for tilliten til helsetjenesten når man gjør dette. Det bør ivaretas på vanlig måte. Det er prinsipielt viktig at taushetsplikten henger høyt og ikke kan tas bort med tilbakevirkende kraft, sier Hermansen og fortsetter:

– Jeg er usikker på i hvilken grad kommisjonen vil ha behov for slike opplysninger, det er journalopplysninger. I den grad de har de, bør de anonymiseres eller samtykkes til av pasienten.

Foreslår anonymisering

«Vi mener at et så vidt og generelt unntak fra all taushetsplikt er for omfattende. Vi reagerer også på at et lovforslag som hjemler et så inngripende og omfattende unntak fra taushetsplikt, er så knapt i både utforming og vurdering», skriver Legeforeningen i høringssvaret.

President i legeforeningen Marit Hermansen understreker at det ikke ble gitt tilsvarende unntak fra taushetsplikten for 22. juli-kommisjonen.

– Vi ønsker at kommisjonen skal få tilgang til nødvendige opplysninger, men vi er spesielt opptatt av at taushetsplikten mellom helsepersonell og pasient. Å være trygg på den taushetsplikten er grunnleggende for tilliten helsetjenesten, sier Hermansen.

KRITISK: President i legeforeningen Marit Hermansen. Foto: Janne Møller-Hansen

Legeforeningen foreslår at Koronakommisjonen kan få tilgang til opplysninger gjennom helsepersonelloven. Da vil pasienten enten måtte samtykke til at informasjonen deles eller anonymiseres.

VG har sendt flere spørsmål til Justisdepartementet og Helsedepartementet som opplyser at de ikke kommenterer høringssvar før høringen er ferdigarbeidet.

– Grunnleggende uenig

7. juli sendte Justis- og beredskapsdepartementet et lovforslaget om «informasjonstilgang til Koronakommisjonen» på høring. Høringsinstansene fikk svarfrist syv dager senere.

Flere reagerer på den korte høringsfristen i sine svar.

Mens Helse Sør-Øst og Helse Nord-Trøndelag støtter lovforslaget, er Helse Nord og Sykehuset i Østfold svært skeptiske til at kommisjonen skal få tilgang til pasientopplysninger på individnivå.

«Sykehuset er derfor grunnleggende uenig i at det skal etableres særbestemmelser i lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen som gir kommisjonen rett til innsyn i identifiserbar pasientinformasjon», skriver sykehuset i høringssvaret. De ønsker ikke å utdype dette utover det som står i høringssvaret.

Publisert: 20.07.20 kl. 11:10

