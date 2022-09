HJERNESKADER: Via nasjonale databaser og pasientjournaler fant forskerne fra Washington University School of Medicine skader på hjernen til coronasmittede ett år etterpå. Bildet er fra en av universitets laboratoriene hvor det forskes på vaksinerte mus.

Covid-studie: Økt fare for hjerneslag

Personer som har vært smittet av corona kan ha 50 prosent økt risiko for å få hjerneslag sammenlignet med personer som aldri har vært smittet, ifølge ny studie.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En rekke mulige langtidsskader på hjernen er også avdekket i studien publisert i Nature Medicine

Forskere ved Washington University School of Medicine studerte legejournalene til over 154.000 amerikanske veteraner som har testet positivt for covid mellom mars 2020 og januar 2021. Disse ble sammenlignet med kontrollgrupper på 5,6 millioner pasientjournaler.

– Studien viste at covid-infeksjon ga en 40 prosent økt risiko for nevrologisk sykdom eller skade, sier overlege Anne Hege Aamodt ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus som har lest studien.

For 1000 med covid-smitte er det i studien tre flere som får hjerneslag i løpet av et år enn for 1000 som ikke har hatt covid-smitte.

– Dette er en solid studie publisert i et av de aller høyest rangerte medisinske tidsskriftene, så resultatene er verdt å se nærmere på, sier Ole Morten Rønning, overlege ved nevrologisk seksjon ved Akershus universitetssykehus.

Han understreker at risiko for hjerneslag gjelder spesielt dersom man var så syk at man hadde behov for sykehusinnleggelse, men er liten hvis man ikke hadde behov for sykehusinnleggelse.

INTERESSANTE FUNN: Spesialist i nevrologi Ole Morten Rønning ved Akershus universitetssykehus sier at de foreløpig ikke har sett noen sikker økning i antall hjerneslag i Norge.

Studien fant videre at tidligere coronasmittede kan også ha 80 prosent økt risiko for å få epileptiske anfall, 43 prosent økt fare for angst og depresjon, og 35 prosent større risiko for hodepineplager.

– Dette viser alvorlige langtidseffekter av covid-19, sier en av forfatteren av studien professor Ziyad Al-Aly ved Washington University School of Medicine i en presseuttalelse.

Det vanligste symptomet forskerne fant var hukommelsessvikt, såkalt hjernetåke. 77 prosent av personene i studien som har hatt corona har større risiko for å få slike hukommelsesproblemer.

– Haster med tiltak

Forskerne bak studien mener funnene er urovekkende og ber helsemyndigheter og helsevesen mobilisere.

Professor Al-Aly etterlyser handling og mener det haster.

– Når vi vet i hvor enorm skala denne pandemien har rammet, krever det raske og koordinerte tiltak, globalt, nasjonalt og regionalt, sier han.

Hjernetåken slipper

Flere studier peker på covids langtidseffekt på hjernen.

I en studie som ble publisert i tidsskriftet Lancet Psychiatry i august fant forskerne at coronasmitte kan øke faren for demens, epilepsi, psykoser og kognitiv svikt to år etter smitte, skriver Washington Post.

Den økte faren for demens blant de eldre bekymrer. 4,5 prosent i gruppen av de eldste utviklet demens to år etter smitten, sammenlignet med 3,3 prosent av kontrollgruppen.

– Den gode nyheten er at faren for psykiatriske diagnoser som angst og depresjon avtok og normaliserte seg etter et par måneder, sier psykiatriprofessor Paul Harrison, ved University of Oxford som er en av forfatterne av studien.

VISER BEHOV: Den nye studien viser at covid-infeksjon ga 40 prosent økt risiko for nevrologisk sykdom eller skade, også norsk forskning har vist langvarig nevrologisk påvirkning, sier overlege Anne Hege Aamodt.

Stemmer med norske funn

Overlege Anne Hege Aamodt ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus mener disse studiene med flere viser at det er behov for nevrologisk helsetjeneste for flere som har gjennomgått covid-infeksjon.

– I den norske nevrocovid-studien ser vi også at det er en del som har langvarige nevrologisk påvirkning, men det er viktig å understreke at de fleste kommer seg bra uten symptomer fra nervesystemet, sier Aamodt til VG.