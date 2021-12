Slik passer du på hjertet ditt i julen

Den fete, salte julematen – gjerne i kombinasjon med alkohol – får blodtrykket og pulsen til å stige. Det kan gi økt risiko for hjertet - spesielt for én gruppe. Her er tipsene til en hjertevennlig høytid.

Av Hans Petter Treider

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden