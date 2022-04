Forskning: Corona kan påvirke psyken i lang tid

Covid-19 kan ha stor effekt også på vår mentale helse, viser nye studier. Forskerne ser en doblet risiko for angst og depresjon over lang tid blant spesielt én gruppe.

Av Anne Bergseng

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det er nå mer enn to år siden pandemien meldte sin ankomst til Norge og resten av verden. Vi har erfart at sykdommen for noen kan medføre plager i lang tid, såkalt long covid.