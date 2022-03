Ny forskning: Stadig flere overlever kreft med spredning

Trebarnsmor Tone Amdal (40) ble rammet av føflekkreft. Hun er en av mange nordmenn som overlever kreft med spredning, ifølge ny forskning.

Av Hans Petter Treider

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Hadde jeg blitt kreftsyk noen år tidligere, tror jeg ikke at jeg hadde sittet her i dag. Jeg har tenkt mye på disse tilfeldighetene, og er klar over hvor utrolig heldig jeg har vært.